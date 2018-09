Stellar Tactics: Universe-Update erlaubt die Erkundung von über 160.000 neuen Sternensystemen - 4Players.de

Maverick Games hat das Universe-Update (Patch 0.144) für Stellar Tactics veröffentlicht, welches die Spielwelt des seit zwei Jahren im Early Access auf Steam befindlichen Sci-Fi-Rollenspiels von einem auf über 160.000 Sternensysteme erweitert habe (siehe Video unten). Parallel dazu sei die Stufenbegrenzung der Charaktere von 30 auf 60 sowie die Grenze aller aktiven Feriglkeiten auf 100 angehoben worden. Zudem gebe es zwei neue Rüstungs-Sets, neue Missionsschauplätze und vieles mehr.Zwar sei mit dem Universe-Update ein großer Meilenstein in der Entwicklung erreicht worden, wie lange es noch dauern wird, bis die von Klassikern wie Fallout 1 und 2, den frühen Vertretern der XCom-Serie sowie Baldur's Gate 1 und 2 inspirierte Mischung aus party-basierter Erkundung, rundenbasierten Kämpfen und offener Sandbox-Welt die Vorabphase hinter sich lassen werde, sei aber noch immer nicht absehbar, so Studiogründer Don Wilkins.Letztes aktuelles Video: The Universe WILL be yours