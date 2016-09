Sniper Elite 4: Scharfschütze Karl Fairburne schaltet im Trailer diverse Gegner aus; Bonus-Mission "Target Führer" für Vorbesteller - 4Players.de

Screenshot - Sniper Elite 4 (PC) Screenshot - Sniper Elite 4 (PC) Screenshot - Sniper Elite 4 (PC) Screenshot - Sniper Elite 4 (PC) Screenshot - Sniper Elite 4 (PC) Screenshot - Sniper Elite 4 (PC) Screenshot - Sniper Elite 4 (PC)

Rebellion hat einen Spielszenen-Trailer zu Sniper Elite 4 veröffentlicht. Im Video sieht man den Scharfschützen Karl Fairburne, der diverse Nazi-Schergen aus der Ferne und im Nahkampf ausschaltet - inkl. der serientypischen "Röntgen-Kamera". Am Ende des Clips ist noch kurz die wiederholbare Mission "Target Führer" (für bis zu zwei Spieler) zu sehen, die alle Vorbesteller erhalten sollen. Das Scharfschützenspiel im Zweiten Weltkrieg wird am 14. Februar 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen."Die Spieler infiltrieren eine geheime U-Boot-Einrichtung der Nazis im Mittelmeer, die den Nachschub der Alliierten bedroht. Agent Karl Fairburne soll den Kommandanten der Basis eliminieren, doch das Ziel wurde bereits von einem geheimnisvollen Besucher ausgeschaltet. In der immer wieder spielbaren Kampagnenmission für 1 bis 2 Spieler müssen die Spieler die U-Boot-Basis zerstören und den Obernazi auf so viele Arten wie möglich ins Jenseits zu befördern."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer