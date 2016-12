Rebellion (Entwickler) stellt die Ausgangslage der Hintergrundgeschichte von Sniper Elite 4 im folgenden Trailer vor. In dem Scharfschützen-Shooter soll Karl Fairburne helfen, Italien von den "Fesseln des Faschismus" zu befreien. Das Actionspiel wird am 14. Februar für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Italien 1943 Story Trailer