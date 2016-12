Sniper Elite 4: Vorbesteller-Bonus-Mission: "Zielperson: Der Diktator" - 4Players.de

Rebellion hat erstes Videomaterial aus der Vorbesteller-Bonus-Mission "Zielperson: Der Diktator" für Sniper Elite 4 veröffentlicht. "Zielperson: Der Diktator spielt an einer Küstenregion mit einer U-Boot-Einrichtung betrieben von Elite-Nazi-Truppen. Entwickelt für 1-2 Spieler, bietet die Mission mehrere Stunden Gameplay und eigene Achievements und Trophies für einzigartige Tötungsvarianten", heißt es von den Entwicklern. Diejenigen, die das Spiel vorbestellen, erhalten die Mission kostenlos. Die Bonus-Mission kann nach der Veröffentlichung des Spiels am 14. Februar 2017 auch käuflich für PC, PlayStation 4 und Xbox One erworben werden.Letztes aktuelles Video: Target Fuehrer