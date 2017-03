Sniper Elite 4: DLC: Mini-Kampagne Deathstorm beginnt nächste Woche - 4Players.de

Screenshot - Sniper Elite 4 (PC) Screenshot - Sniper Elite 4 (PC) Screenshot - Sniper Elite 4 (PC) Screenshot - Sniper Elite 4 (PC) Screenshot - Sniper Elite 4 (PC) Screenshot - Sniper Elite 4 (PC)

Das erste Kapitel von Deathstorm, einer neuen Mini-Kampagne für Sniper Elite 4 , wird am 21. März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Deathstorm Teil 1: Inception ist das Eröffnungskapitel der dreiteiligen Kampagne, welche von Beginn an kooperativ (mit einem weiteren Mitspieler) angegangen werden kann. Der neue Feldzug spielt nach den Ereignissen des Hauptspiels in kühleren Regionen von Norditalien, wo kürzlich eine Marinebasis bombardiert wurde. "Still und leise, umgeben von deutschen Zerstörern samt ihrer Mannschaften, muss Hauptcharakter Karl Fairburne nun erfolgreich zu Ende führen, was die Bomberstaffel begonnen hat. Seine wahre Mission betrifft allerdings das geheime Manhattan-Projekt, wofür er ein mysteriöses Paket mit dem Codenamen Deathstorm finden muss." Deathstorm ist im Season-Pass enthalten. Zeitgleich soll das "Night Fighter Expansion Pack" bereitstehen, das drei Waffen, Flecktarn-Skins für Scharfschützengewehre sowie acht männliche und weibliche Spielermodelle umfasst.Kostenlose Inhalte werden am 21. März ebenfalls veröffentlicht. Die Rede ist von der Multiplayer-Karte Night Woods und dem Modus Elimination. "Dieser Modus lässt zwei Teams mit insgesamt 12 möglichen Spielern gegeneinander antreten. Sobald ein Spieler ausgeschaltet wird, muss dieser für den Rest des Matches aussetzen - es sei denn, seine Teammitglieder eliminieren ihrerseits einen gegnerischen Teilnehmer, wodurch er wieder ins Gefecht eintreten darf. Somit ist ein Match selbst dann nicht verloren, wenn es 1 zu 6 steht." Des Weiteren bestätigte Entwickler Rebellion erneut, dass alle zukünftigen Mehrspieler-Maps und -Modi kostenfrei erhältlich sein werden.Letztes aktuelles Video: Video-Fazit