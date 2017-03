Sniper Elite 4: Video-Eindrücke des ersten Teils der Mini-Kampagne Deathstorm - 4Players.de

Das erste Kapitel von Deathstorm, einer neuen Mini-Kampagne für Sniper Elite 4 , ist mittlerweile für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Deathstorm Teil 1: Inception ist das Eröffnungskapitel der dreiteiligen Kampagne, welche von Beginn an kooperativ (mit einem weiteren Mitspieler) angegangen werden kann. Der neue Feldzug spielt nach den Ereignissen des Hauptspiels in kühleren Regionen von Norditalien, wo kürzlich eine Marinebasis bombardiert wurde.Letztes aktuelles Video: Deathstorm Teil 1 DLC