Landwirtschafts-Simulator 17: Mods auch auf PlayStation 4 und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 17 (PC) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 17 (PC) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 17 (PC)

Bislang waren Modifikationen rund um Fahrzeuge, Spielumgebungen, Tiere, Spielmechaniken etc. auf die PC-Versionen des Landwirtschafts-Simulators beschränkt. Und mit dem Landwirtschafts-Simulator 17 werden Modifikationen auch auf PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung stehen (wir berichteten ). Passend zum Verkaufsstart am 25. Oktober 2016 sollen erste (kostenlose) Mods zum Download bereitstehen."Die PC-Community hat durch das Einbringen von qualitativ hochwertigen Inhalten in den Landwirtschafts-Simulator schon immer einen großen Sinn für Kreativität und riesiges Engagement bewiesen", erklärt Thomas Frey von Giants Software. "Dieses Jahr werden wir mit der Unterstützung von Sony und Microsoft in der Lage sein, eine Auswahl der besten Mods aus der PC-Community auch für die Konsolen anzubieten. Diese Mods werden vor ihrem Release von uns intern geprüft, um alle für die Konsolen notwendigen Standards zu erfüllen. Wenn PC-Spieler von einer größeren Menge an Mods profitieren, sollen sich auch Konsolen-Besitzer regelmäßig über neue kostenlose Inhalte freuen dürfen. Diese Mods garantieren allen Landwirtschafts-Simulator 17-Fans eine immer wieder erneuerte und optimierte Spielerfahrung."Letztes aktuelles Video: Spielszenen Life on the Railroad