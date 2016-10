Landwirtschafts-Simulator 17: Einblicke in den lizenzierten Fuhrpark - 4Players.de

Im jüngsten Video zum Landwirtschafts-Simulator 17 alias Farming Simulator 17 gewähren Giants Software und Focus Home Interactive Einblicke in den Fuhrpark des am 25. Oktober 2016 für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One erscheinenden Titels. Insgesamt werden über 250 Vehikel und Ausrüstungen von 75 Markenherstellern versprochen - darunter erstmals auch Produkte von Challenger, Fendt, Massey Ferguson und Valtra. Viele davon sollen sich nicht nur mit individuellen Anpassungen erwerben, sondern auch kostengünstig leihen lassen. Zudem könne man sich bei der Feldarbeit zukünftig von verschiedenen spielinternen Radiosendern oder eigener Musik (nur PC) beschallen lassen.Letztes aktuelles Video: Fuhrpark-Trailer