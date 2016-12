Landwirtschafts-Simulator 17: Patch 1.03 bringt Unterstützung für PlayStation 4 Pro und weitere Verbesserungen - 4Players.de

PlayStation 4 Pro Option: Bildschirm Auflösung. Full HD (2K/1080p), Quad HD (3K/1440p) und Ultra HD (4K/2160p) können aktiviert werden.

PlayStation 4 Pro Option: Render Qualität. ‚Enhanced‘ steht in Full HD (2K/1080p) zur Verfügung und verlängert die Sichtdistanz.

Globale Einstellungen wurden hinzugefügt (änderbar im Spiel)

Option für Kamera Sensitivität wurde hinzugefügt

Bunker Silos korrigiert (Schaufeln und andere Tools entfernen nun Material in den Wänden)

Durch Boden fallende Bäume korrigiert

Mehrfaches Verkaufen eines Vehikels mit Direkt-Verkauf wurde behoben

Diverse Übersetzungsfehler korrigiert

GUI Fehler behoben (Überlappungen, Währungs-Update, etc.)

Fehler beim Laden von entfernten Fahrzeugkonfigurationen behoben

Diverse Fahrzeug-Fehler behoben (Grafische Fehler, Trigger, Partikel)

Zug-Kran wurde verbessert

Diverse Map Fehler behoben (Terrain, Kollisionen, etc)

Speichern der Tierzucht Statistiken behoben (Achievements können nun auch nach neu laden erreicht werden)

Diverse Fehler mit den Helfern korrigiert

Kleinere Korrekturen und Verbesserungen

Auch der Landwirtschafts-Simulator 17 hat ein (kostenloses) Update für die PlayStation 4 Pro erhalten . Fortan kann man sich nach dem Spielstart entscheiden, ob man mit Ultra HD (4K-Auflösung), HD (1080p bei 60fps) mit verbesserter Sichtweite oder Quad-HD (1440p bei 60fps) spielen möchte. Dank verbesserter Schatten bei erhöhter Sichtweite soll die Grafik zudem an Klarheit gewinnen. Darüber hinaus nimmt Patch 1.03 (auch für PC und PS4 verfügbar; Xbox One wird in Kürze versorgt) einige Verbesserungen und Bugfixes vor.Änderungsliste:Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart