Landwirtschafts-Simulator 17: Die Platinum Edition im Video - 4Players.de

Focus Home Interactive, Giants Software und astragon Entertainment haben im Rahmen der gamescom 2017 einen Trailer zur Platinum Edition des Landwirtschafts-Simulator 17 (alias Farming Simulator 17) veröffentlicht, der am 14. November für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll.Besitzer des Hauptspiels sollen die Inhalte der Platinum Edition wie neue Fahrzeuge und eine Karte in Südamerika inklusive Zuckerrohr und regional vorkommender Kühen auch als Add-on erwerben können. Vorbestellungen sind ab sofort möglich - mehr dazu auf der offiziellen Website Letztes aktuelles Video: Platinum-Edition-Trailer