Landwirtschafts-Simulator 17: Platinum Edition und Platinum Add-on mit Südamerika-Szenario veröffentlicht - 4Players.de

Heute werden die Landwirtschafts-Simulator 17: Platinum Edition sowie das Landwirtschafts-Simulator 17: Platinum Add-on für PC/Mac, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Mit der Erweiterung kommt ein Südamerika-Szenario ins Spiel.Publisher astragon Entertainment schreibt: "Über 280 authentische landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen von mehr als 80 Herstellern bevölkern nun den Fuhrpark des virtuellen Farmers und machen die Landwirtschafts-Simulator 17: Platinum Edition zur bisher umfangreichsten Ausgabe der Reihe. Zu bereits bekannten Marken wie AGCO (Challenger, Fendt, Massey Ferguson und Valtra) stoßen exklusiv in dieser Edition neue Hersteller wie Stara, TT, Randon, FMZ und Gessner Industries hinzu. Ob Kartoffel, Soja oder Zuckerrohr, auch unter südamerikanischer Sonne warten zahlreiche Feldfrüchte erneut darauf, vom Spieler angebaut, geerntet, weiterverarbeitet oder verkauft zu werden. Mithilfe von Zugmaschinen und Anhängern oder den beiden Zuglinien kann der Spieler seine Erzeugnisse dabei quer über die ganze Karte bis zu ihrem Bestimmungsort transportieren. Neben der Feldarbeit stehen ihm in der Platinum Edition natürlich auch weitere spannende Tätigkeiten wie Forst- und Viehwirtschaft zur Auswahl. Alle, die nicht gerne alleine auf dem Acker unterwegs sind, können ihren Bauernhof wie gewohnt online mit anderen Spielern im kooperativen Multiplayer bewirtschaften. Für immer neue, spannende Inhalte sorgen zudem die umfangreichen Modding-Optionen des Landwirtschafts-Simulator 17."Die Landwirtschafts-Simulator 17: Platinum Edition für PC und Mac ist für 34,99 Euro oder für PlayStation 4 und Xbox One für 49,99 Euro erhältlich. Alle Spieler, die das Hauptspiel bereits besitzen, können das Platinum Add-on für 19,99 Euro kaufen.Letztes aktuelles Video: Platinum Edition