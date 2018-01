Landwirtschafts-Simulator 17: "Offizielles Add-On 2" erscheint Mitte März

astragon Entertainment hat das zweite "Offizielle Add-On" für den Landwirtschafts-Simulator 17 und die Platinum Edition angekündigt. Die Erweiterung mit dem Titel "Landwirtschafts-Simulator 17: Offizielles Add-On 2" wird ab dem 13. März 2018 zum Preis von 19,99 Euro im Handel erhältlich sein.Das Add-on umfasst 38 neue Fahrzeuge und Geräte. Neben den "weltgrößten Ackerschleppern" von Big Bud sind dies unter anderem landwirtschaftliche Fahrzeuge und Zubehör von Kuhn, Agrisem, Bednar, Seed Hawk und erstmals auch Ropa (z. B. Ropa Tiger 6 Rübenroder oder Ropa Keiler 2 Kartoffelroder). Zusätzlich zu den Spielinhalten erhalten virtuelle Farmer die beiden eBooks "Farming Simulator Modding for Dummies" und "The Art of Modding", ein Hinter-den-Kulissen-Video sowie eine Serie an Tutorialvideos zum Thema Modding.Letztes aktuelles Video: Platinum Edition