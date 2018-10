Landwirtschafts-Simulator 17: Anzeige: Sonderaktion bei Gamesplanet - bis zu 64 Prozent Rabatt auf Hauptspiel und DLC - 4Players.de

In rund einem Monat wird mit dem Landwirtschafts-Simulator 19 der nächste Teil der erfolgreichen Serie die virtuellen Felder zum Beackern freigeben. Doch bevor der Titel am 20. November erscheint, habt ihr noch bis zum 31. Oktober die Chance, die aktuelle Version zu einem Sparpreis zu erstehen: Gamesplanet bietet den Landwirtschafts-Simulator 17 sowie alle offiziellen Download-Inhalte aktuell mit einem Rabatt von bis zu 64% an. Weitere Details findet ihr hier Falls ihr den LS17 schon besitzt, dann ist jetzt die beste Zeit alles für die Veröffentlichung des LS19 vorzubereitet. Bei 4Netplayers.de könnt ihr schon jetzt euren eigenen Game-Server für nur 0,99 Euro im ersten Monat mieten. Und als Dankeschön gibt es zusätzlich noch einen LS19-Rabattcode für den Kauf der Steam- oder Giants-Version bei Gamesplanet. Der Code lässt sich bis zu viermal einlösen und ermöglicht euch den Erwerb der Grundversion für nur 28,49 Euro. Weitere Informationen zu dem Angebot findet ihr hier