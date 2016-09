Xbox Games with Gold: Im Oktober 2016 mit Super Mega Baseball, The Escapists und MX vs. ATV: Reflex - 4Players.de

Super Mega Baseball: Extra Innings (19,99 Dollar) vom 1. bis 31. Oktober auf Xbox One

The Escapists (19,99 Dollar) vom 16. Oktober bis zum 15. November auf Xbox One

MX vs ATV Reflex (29,99 Dollar) vom 1. bis 15. Oktober auf Xbox 360 und Xbox One

I Am Alive (14,99 Dollar) vom 16. bis 31. Oktober auf Xbox 360 und Xbox One

Earthlock: Festival of Magic (29,99 Dollar) vom 1. bis 30. September auf Xbox One

Assassin's Creed Chronicles: China (9,99 Dollar) vom 16. September bis zum 15. Oktober auf Xbox One

Forza Horizon (19,99 Dollar) vom 1. bis 15. September auf Xbox 360 und Xbox One

Mirror's Edge (14,99 Dollar) vom 16. bis 30. September auf Xbox 360 und Xbox One

Im Oktober-Aufgebot von Xbox Games with Gold sind Super Mega Baseball: Extra Innings und The Escapists für Xbox One enthalten. Für Xbox 360 sind die beiden Spiele MX vs. ATV: Reflex und I Am Alive vorgesehen. Aufgrund der Abwärtskompatibilität können Xbox-Live-Gold-Mitglieder auf der Xbox One ebenfalls auf die beiden Xbox-360-Titel zugreifen.Games with Gold im Oktober 2016:Das aktuelle Games-with-Gold-Paket umfasst (September 2016):Das Angebot "Games with Gold" gilt nur für zahlende Xbox-Live-Gold-Mitglieder . Jedes teilnehmende Spiel ist nur im angegebenen Zeitraum zum Download aus dem Xbox Store verfügbar und zwar kostenlos. Einige Titel können möglicherweise nur von erwachsenen Kontoinhabern (Mindestalter 18 Jahre) heruntergeladen werden.