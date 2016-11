Xbox Games with Gold: Im Dezember 2016 mit Sleeping Dogs: Definitive Edition, Outlast und Burnout Paradise - 4Players.de

schrieb am 22.11.2016 um 19:25 Uhr

Hans Gruber hat geschrieben: Ah ok, wusste gar nicht dass es in Deutschland nicht vertrieben wird. Für mich ist das gut, allerdings glaube ich nicht wirklich an einen gleichwertigen Ersatz.

Hättest du die ganze News gelesen würde man es wissen. Steht extra drin. ;)Aber ist glaube ich normal dass man sowas nicht komplett durchlesen will. Die Titel in der Überschrift reichen oft als Info.^^Bin mal gespannt was sie als Ersatz anbieten.