Xbox Games with Gold: Im Dezember 2016 mit Sleeping Dogs: Definitive Edition bzw. Kalimba, Outlast und Burnout Paradise - 4Players.de

Sleeping Dogs: Definitive Edition (29,99 Dollar) vom 1. bis 31. Dezember auf Xbox One

Outlast (19,99 Dollar) vom 16. Dezember bis zum 15. Januar 2017 auf Xbox One

Outland (9,99 Dollar) vom 1. bis 15. Dezember auf Xbox 360 und Xbox One

Burnout Paradise (14,99 Dollar) vom 16. bis 30. Dezember auf Xbox 360 und Xbox One

Super Dungeon Bros (19,99 Dollar) vom 1. bis 30. November auf Xbox One

Murdered: Soul Suspect (19,99 Dollar) vom 16. November bis zum 15. Dezember auf Xbox One

Monkey Island: SE (9,99 Dollar) vom 1. bis 15. November auf Xbox 360 und Xbox One

Far Cry 3 Blood Dragon (14,99 Dollar) vom 16. bis 30. November auf Xbox 360 und Xbox One

Anstelle von Sleeping Dogs: Definitive Edition wird Kalimba in Deutschland im Dezember-Aufgebot von Games with Gold angeboten, dies hat Microsoft bekanntgegeben. Der Grund: Die Definitive Edition von Sleeping Dogs wurde in Deutschland nicht veröffentlicht.Über Kalimba schreibt Microsoft: "Rette die Insel Kalimba vor dem bösen Schamanen und erlebe ein aufregendes Abenteuer in diesem kniffligen 2D-Plattform-Abenteuer. In charmanter Pixelgrafik stellst du dich in drei verschiedenen Welten der Herausforderung entweder allein oder aber im kooperativen Modus zusammen mit Deinen Freunden. Kalimba ist vom 1. Dezember bis 31. Dezember auf Xbox One verfügbar." Microsoft hat das Dezember-Aufgebot von Xbox Games with Gold bekanntgegeben. Es umfasst Sleeping Dogs: Definitive Edition sowie Outlast für Xbox One. Da Sleeping Dogs: Definitive Edition für Xbox One in Deutschland nicht verfügbar ist, muss Microsoft noch einen Alternativtitel benennen. Für Xbox 360 sind Outland und Burnout Paradise vorgesehen. Aufgrund der Abwärtskompatibilität können Xbox-Live-Gold-Mitglieder auf der Xbox One ebenfalls auf die beiden Xbox-360-Titel zugreifen.Games with Gold im Dezember 2016:Das aktuelle Games-with-Gold-Paket umfasst (November 2016):Das Angebot "Games with Gold" gilt nur für zahlende Xbox-Live-Gold-Mitglieder . Jedes teilnehmende Spiel ist nur im angegebenen Zeitraum zum Download aus dem Xbox Store verfügbar und zwar kostenlos. Einige Titel können möglicherweise nur von erwachsenen Kontoinhabern (Mindestalter 18 Jahre) heruntergeladen werden.