Xbox Games with Gold: Im April 2017 mit Ryse, The Walking Dead Season 2 und Assassin's Creed Revelations - 4Players.de

thatssobvrst schrieb am 24.03.2017 um 10:04 Uhr

Eine schöne Auswahl für den nächsten Monat. Jetzt bin ich gespannt, was es bei PS+ im April abzugreifen gibt, abseits Drawn to Death selbstverständlich.

The Walking Dead Season 2 kenne ich bereits und habe diese auch mehrmals durchgespielt, aber Ryse ist von Monat zu Monat immer tiefer in meiner "Muss-ich-spielen"-Liste gesunken. Ausprobieren werde ich das Spiel mit Sicherheit, doch es landet wohl erstmal auf dem digitalen Pile of Shame.