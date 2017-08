Xbox Games with Gold: Im September 2017 mit Forza Motorsport 5, Oxenfree und Battlefield 3 - 4Players.de

Forza Motorsport 5: Racing Game of the Year Edition (39,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 30. September auf Xbox One verfügbar

Oxenfree (19,99 Dollar) ist vom 16. September bis zum 15. Oktober auf Xbox One verfügbar

Hydro Thunder Hurricane (9,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 15. September auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar

Battlefield 3 (19,99 Dollar) ist vom 16. bis zum 30. September auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar

Slime Rancher (19,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 30. August auf Xbox One verfügbar

Trials Fusion (19,99 Dollar) ist vom 16. August bis zum 15. September auf Xbox One verfügbar

Bayonetta (19,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 15. August auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar

Red Faction: Armageddon (29,99 Dollar) ist vom 16. bis zum 31. August auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar

Microsoft hat bekanntgegeben, welche vier Titel im September 2017 zum Aufgebot von Games with Gold gehören werden. Die Xbox One wird mit Forza Motorsport 5 ("Racing Game of the Year Edition") und Oxenfree bedacht. Für Xbox 360 und aufgrund der Abwärtskompatibilität auch für Xbox One sind Hydro Thunder Hurricane und Battlefield 3 dabei.Games with Gold im September 2017:Das aktuelle Games-with-Gold-Paket umfasst (August 2017):Das Angebot "Games with Gold" gilt nur für zahlende Xbox-Live-Gold-Mitglieder . Jedes teilnehmende Spiel ist nur im angegebenen Zeitraum zum Download aus dem Xbox Store verfügbar und zwar kostenlos. Einige Titel können möglicherweise nur von erwachsenen Kontoinhabern (Mindestalter 18 Jahre) heruntergeladen werden.Letztes aktuelles Video: September 2017