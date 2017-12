Xbox Games with Gold: Im Januar 2018 mit Van Helsing 3, Zombi und A Kingdom for Keflings

Aktualisierung vom 27. Dezember 2017, 15:25 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 22. Dezember 2017, 19:23 Uhr:

Im Deutschland wird Army of Two (weil es indiziert ist) nicht im Januar-Line-Up von Games with Gold angeboten, dies hat Microsoft Deutschland soeben bestätigt. Stattdessen erhalten Nutzer aus Deutschland (im gleichen Zeitraum) Zugang zu dem Aufbaustrategiespiel A Kingdom for Keflings (Ein Königreich für Keflings; 9,49 Euro).Microsoft hat bekanntgegeben, welche vier Titel im Januar 2018 zum Aufgebot von Games with Gold (Xbox Live Gold Mitgliedschaft) gehören werden. Für die Xbox One sind The Incredible Adventures of Van Helsing 3 und Zombi vorgesehen. Für Xbox 360 und aufgrund der Abwärtskompatibilität auch für Xbox One sind Tomb Raider: Underworld unddabei.Games with Gold im Januar 2018:Das aktuelle Games-with-Gold-Paket umfasst (Dezember 2017):Das Angebot "Games with Gold" gilt nur für zahlende Xbox-Live-Gold-Mitglieder . Jedes teilnehmende Spiel ist nur im angegebenen Zeitraum zum Download aus dem Xbox Store verfügbar und zwar kostenlos. Einige Titel können möglicherweise nur von erwachsenen Kontoinhabern (Mindestalter 18 Jahre) heruntergeladen werden.