Xbox Games with Gold: Im August 2018 mit Forza Horizon 2, For Honor und Dead Space 3 - 4Players.de

Games with Gold im August 2018:

Forza Horizon 2 Standard - 10th Anniversary Edition (19,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 31. August 2018 auf Xbox One verfügbar

For Honor Standard Edition (59,99 Dollar) ist vom 16. August bis zum 15. September 2018 auf Xbox One verfügbar

Dead Space 3 (19,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 15. August 2018 auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar

Disney Epic Mickey 2: The Power of Two (19,99 Dollar) ist vom 16. bis zum 31. August 2018 auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar

Assault Android Cactus (14,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 31. Juli 2018 auf Xbox One verfügbar

Death Squared (14,99 Dollar) ist vom 16. Juli bis zum 15. August 2018 auf Xbox One verfügbar

Virtua Fighter 5 Final Showdown (14,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 15. Juli 2018 auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar

Splinter Cell Conviction (19,99 Dollar) ist vom 16. bis zum 31. Juli 2018 auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar

erschien im Oktober 2010. Unseren Test findet ihr hier zum Video-Fazit ): Schnelle Wagen, fette Beats, wilde Partynächte und aufregende Rennen: Nach der überragenden Premiere in Colorado verlagern Playground Games und Turn 10 mit Forza Horizon 2 ihren großen Roadtrip nach Südeuropa, um PS- und Festivalkultur erstmals auch auf der Xbox One zu verschmelzen. Wir haben das Radio aufgedreht und die Motoren aufheulen lassen. Kann das Open-World-Rennspiel immer noch begeistern?wurde im Februar 2017 veröffentlicht. Unseren Test findet ihr hier zum Video-Test ): Damit Ritter, Wikinger und Samurai so zusammenkommen, musste Ubisoft sowohl den Raum als auch die Zeit krümmen: Die kriegstreibenden Parteien mögen der Wirklichkeit entsprungen sein, ihre Geschichte ist allerdings reine Fantasie. Und mehr als einen fantastischen Hintergrund brauchen sie auch nicht, wenn bis zu acht Spieler in den Online-Gefechten von For Honor um Punkte kämpfen. Mehr als einen fantastischen Hintergrund hätte es allerdings gebraucht, damit auch Solisten eine unterhaltsame Kampagne erleben könnten!Das aktuelle Games-with-Gold-Paket umfasst (Juli 2018):Das Angebot "Games with Gold" gilt nur für zahlende Xbox-Live-Gold-Mitglieder (12 Monate kosten 59,99 Euro; 1 Monat kostet 6,99 Euro). Jedes teilnehmende Spiel ist nur im angegebenen Zeitraum zum Download aus dem Xbox Store verfügbar und zwar kostenlos. Einige Titel können möglicherweise nur von erwachsenen Kontoinhabern (Mindestalter 18 Jahre) heruntergeladen werden.