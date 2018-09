Xbox Games with Gold: Im Oktober 2018 mit Overcooked, Victor Vran und Hitman: Blood Money - 4Players.de

Overcooked (16,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 31. Oktober 2018 auf Xbox One verfügbar

Spieler mit einer aktiven Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft (Xbox Games with Gold) werden im Oktober 2018 wieder mit vier Spielen versorgt. Auf der Xbox One werden Overcooked und Victor Vran (nicht die Overkill Edition) bereitstehen. Für die Xbox 360 und aufgrund der Abwärtskompatibilität auch für Xbox One gibt es Stuntman: Ignition und Hitman: Blood Money Das Action-Rollenspiel Victor Vran ist eine unterhaltsame Alternative zu Torchlight, Diablo & Co. Unseren Test der Xbox-One-Version findet ihr hier Games with Gold im Oktober 2018:Das aktuelle Games-with-Gold-Paket umfasst (September 2018):Das Angebot "Games with Gold" gilt nur für zahlende Xbox-Live-Gold-Mitglieder (12 Monate kosten 59,99 Euro; 1 Monat kostet 6,99 Euro). Jedes teilnehmende Spiel ist nur im angegebenen Zeitraum zum Download aus dem Xbox Store verfügbar und zwar kostenlos. Einige Titel können möglicherweise nur von erwachsenen Kontoinhabern (Mindestalter 18 Jahre) heruntergeladen werden.