Xbox Games with Gold: Im November 2018 mit Battlefield 1, Race the Sun und Dante's Inferno - 4Players.de

Overcooked (16,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 31. Oktober 2018 auf Xbox One verfügbar

Victor Vran (19,99 Dollar) ist vom 16. Oktober bis zum 15. November 2018 auf Xbox One verfügbar

Stuntman: Ignition (14,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 15. Oktober 2018 auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar

Hitman: Blood Money (9,99 Dollar) ist vom 16. bis zum 31. Oktober 2018 auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar

Microsoft hat die Spiele vorgestellt, die alle Xbox-Spieler mit einer aktiven Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft (Xbox Games with Gold) im November 2018 erhalten werden. Für die Xbox One gibt es Battlefield 1 und Race the Sun . Für die Xbox 360 und aufgrund der Abwärtskompatibilität auch für Xbox One sind Assassin's Creed und Dante's Inferno vorgesehen.Battlefield 1 erschien am 21. Oktober 2016 für PC, PS4 und Xbox One. EA und DICE reisen mit Battlefield 1 etwas weiter zurück in die Vergangenheit als üblich: Erstmals thematisiert ein Spiel aus der Reihe den Ersten Weltkrieg mit seinen frühen Panzern, Jagdflugzeugen und erbarmungslosen Grabenkämpfen. Funktioniert das ungewöhnliche Szenario in den Mehrspieler-Gefechten und der episodisch konzipierten Kampagne? Unseren Test findet ihr hier Games with Gold im November 2018:Das aktuelle Games-with-Gold-Paket umfasst (Oktober 2018):Das Angebot "Games with Gold" gilt nur für zahlende Xbox-Live-Gold-Mitglieder (12 Monate kosten 59,99 Euro; 1 Monat kostet 6,99 Euro). Jedes teilnehmende Spiel ist nur im angegebenen Zeitraum zum Download aus dem Xbox Store verfügbar und zwar kostenlos. Einige Titel können möglicherweise nur von erwachsenen Kontoinhabern (Mindestalter 18 Jahre) heruntergeladen werden.