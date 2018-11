Xbox Games with Gold: Im Dezember 2018 mit Q.U.B.E. 2, Never Alone und Dragon Age 2 - 4Players.de

Q.U.B.E. 2 (24,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 31. Dezember 2018 auf Xbox One verfügbar

Never Alone (14,99 Dollar) ist vom 16. Dezember bis zum 15. Januar 2019 auf Xbox One verfügbar

Dragon Age 2 (9,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 15. Dezember 2018 auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar

Mercenaries: Playground of Destruction (4,99 Dollar) ist vom 16. bis zum 31. Dezember 2018 auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar

Battlefield 1 (39,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 30. November 2018 auf Xbox One verfügbar

Race the Sun (9,99 Dollar) ist vom 16. November bis zum 15. Dezember 2018 auf Xbox One verfügbar

Assassin's Creed (19,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 15. November 2018 auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar

Dante's Inferno (14,99 Dollar) ist vom 16. bis zum 30. November 2018 auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar

Spieler mit einer aktiven Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft (Xbox Games with Gold) werden im Dezember 2018 wie gewohnt mit vier weiteren Spielen versorgt. Für die Xbox One stehen Q.U.B.E. 2 und Never Alone auf dem Plan. Für die Xbox 360 und aufgrund der Abwärtskompatibilität auch für Xbox One stehen Dragon Age 2 und Mercenaries: Playground of Destruction (Xbox-Titel) im Aufgebot.Games with Gold im Dezember 2018:Q.U.B.E. 2 erschien im März 2018. Unseren Test findet ihr hier : Egosicht muss nicht immer zwangsläufig in schneller Action oder Survival-Horror münden. Portal hat gezeigt, dass auch Rätsel aus der Ich-Perspektive sehr reizvoll sein können. Gleiches versuchten Titel wie The Turing Test, Talos Principle, Chroma Gun, The Witness oder Q.U.B.E. zu beweisen. Letzteres geht jetzt in eine neue Runde. Ob die Puzzle mit den Farbwürfeln erneut zu unterhalten verstehen, klären wir im Test Das aktuelle Games-with-Gold-Paket umfasst (November 2018):Das Angebot "Games with Gold" gilt nur für zahlende Xbox-Live-Gold-Mitglieder (12 Monate kosten 59,99 Euro; 1 Monat kostet 6,99 Euro). Jedes teilnehmende Spiel ist nur im angegebenen Zeitraum zum Download aus dem Xbox Store verfügbar und zwar kostenlos. Einige Titel können möglicherweise nur von erwachsenen Kontoinhabern (Mindestalter 18 Jahre) heruntergeladen werden.