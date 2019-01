Xbox Games with Gold: Im Februar 2019 mit Bloodstained: Curse of the Moon und Super Bomberman R - 4Players.de

Bloodstained: Curse of the Moon (9,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 28. Februar 2019 auf Xbox One verfügbar

Super Bomberman R (39,99 Dollar) ist vom 16. Februar bis zum 15. März 2019 auf Xbox One verfügbar

Assassin's Creed Rogue (29,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 15. Februar 2019 auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (9,99 Dollar) ist vom 16. bis zum 28. Februar 2019 auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar

Celeste (19,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 31. Januar 2019 auf Xbox One verfügbar

WRC 6: World Rally Championship (49,99 Dollar) ist vom 16. Januar bis zum 15. Februar 2019 auf Xbox One verfügbar

Lara Croft and the Guardian of Light (14,99 Dollar) ist vom 1. bis zum 15. Januar 2019 auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar

Far Cry 2 (19,99 Dollar) ist vom 16. bis zum 31. Januar 2019 auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar

Xbox-Spieler mit einer aktiven Gold-Mitgliedschaft (Xbox Games with Gold) bekommen im Februar 2019 Zugriff auf vier neue Spiele. Für die Xbox One sind Bloodstained: Curse of the Moon und Super Bomberman R vorgesehen. Assassin's Creed Rogue und Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy stehen für die Xbox 360 und aufgrund der Abwärtskompatibilität auch für die Xbox One im Aufgebot.Games with Gold im Februar 2019:Das aktuelle Games-with-Gold-Paket umfasst (Januar 2019):Das Angebot "Games with Gold" gilt nur für zahlende Xbox-Live-Gold-Mitglieder (12 Monate kosten 59,99 Euro; 1 Monat kostet 6,99 Euro). Jedes teilnehmende Spiel ist nur im angegebenen Zeitraum zum Download aus dem Xbox Store verfügbar und zwar kostenlos. Einige Titel können möglicherweise nur von erwachsenen Kontoinhabern (Mindestalter 18 Jahre) heruntergeladen werden.