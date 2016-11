PlayStation Plus: Im Dezember 2016 mit Stories: The Path of Destinies, Invisible, Inc. und VVVVVV - 4Players.de

chosen pessimist hat geschrieben: Resi gab's vor kurzem, ich glaube im Oktober....

Ja, weiß ich, deswegen hab ich ja auch gesagt wie Resi, einfach kleinere Titel die von anfang an nicht zum voll preis rausgekommen sind aber eben trotzdem keine indie spiele sind.Spontan einfallen würden mir da dinge wie Valkyria Chronicles oder Gravity Rush Remastered...wäre für mich eine alternative wenn man schon keine Vollpreis titel rausgeben möchte/will ^^Und ich behaupte einfach mal frech es geht hier um wollen, denn das angebot für ps3 und vita hat sich in meinen augen auch stark verschlechtert, und wärend man bei der ps3 behaupten könnte sie haben so langsam alles durch (und ich dem wiedersprechen wrüde) gibt es auf der vita noch ein berg von spielen die nicht indie oder psp spiele sind.Und ich weiß, ist natürlich Subjektiv, manche finden das Plus angebot gut gerade weil sie ständig indie spiele bekommen die sie sich vielleicht so nicht angeschaut hätten, aber ich gehöre da nicht dazu, ist deswegen nicht ein "muss so werden" sondern ein "hätte ich gern" ^^