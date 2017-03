PlayStation Plus: Im März 2017 mit Tearaway Unfolded, Disc Jam und Severed - 4Players.de

Tearaway Unfolded (PS4)

Disc Jam (PS4)

Lumo (PS Vita, PS4)

Under Night In-Birth Exe:Late (PS3)

Earth Defense Force 2025 (PS3)

Severed (PS Vita)

LittleBigPlanet 3 (PS4)

Not A Hero (PS4)

Starwhal (PS3, PS4)

Anna: Extended Edition (PS3)

Ninja Senki DX (PS Vita, PS4)

TorqueL (PS Vita, PS4)

Im März 2017 sind Tearaway Unfolded und Disc Jam für PlayStation-4-Spieler im Aufgebot bei PlayStation Plus enthalten. Neben diesen beiden Titeln sind noch Lumo (PS Vita, PS4), Under Night In-Birth Exe:Late (PS3), Earth Defense Force 2025 (PS3) und Severed (PS Vita) mit von der Partie. Zum Vergleich : Bei Xbox Games with Gold stehen für den kommenden Monat Layers of Fear, die Ultimate Edition von Evolve, Borderlands 2 und Heavy Weapon bereit.Die PlayStation-Plus-Titel für März 2017 (ab dem 07.03.2017) lauten:Folgende Titel sind ab dem 07. März 2017 nicht mehr kostenlos via PS Plus verfügbar:PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst für das PlayStation Network, der Online-Multiplayer, Share Play, Cloud-Speicher, Preisnachlässe und die Instant Game Collection umfasst (6,99 Euro pro Monat; 49,99 Euro für zwölf Monate). Im Rahmen der "Instant Game Collection" werden monatlich zwei Spiele für PS4, PS3 und PS Vita angeboten, die man ohne zusätzliche Kosten runterladen kann, solange man PS-Plus-Mitglied ist. Die kostenlosen Spiele sind nach Ablauf der Mitgliedschaft nicht mehr verfügbar, können aber bei einer Erneuerung der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft wieder verwendet werden.