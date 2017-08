PlayStation Plus: Im September 2017 mit acht Titeln: inFAMOUS: Second Son, Child of Light und RIGS (PS VR) - 4Players.de

inFAMOUS: Second Son (PS4)

Sony hat das Spiele-Aufgebot für PlayStation Plus im September 2017 bekanntgegeben. Für PlayStation 4 sind inFamous: Second Son und Child of Light in der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft enthalten. Als Bonus-Titel sind diesmal RIGS: Mechanized Combat League für PlayStation VR und That's You (wie schon im Vormonat) mit von der Partie. Spieler auf der PlayStation 3 werden mit Truck Racer und Handball 2016 versorgt. Für die PS Vita sind We Are Doomed und Hatoful Boyfriend vorgesehen. Zum Vergleich: Bei Xbox Games with Gold stehen für den kommenden Monat Forza Motorsport 5 ("Racing Game of the Year Edition"), Oxenfree, Hydro Thunder Hurricane und Battlefield 3 zur Verfügung.Die PlayStation-Plus-Titel für September 2017 (ab dem 05.09.2017) lauten:Folgende Titel sind ab dem 05. September 2017 nicht mehr kostenlos via PS Plus verfügbar:PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst für das PlayStation Network, der Online-Multiplayer, Share Play, Cloud-Speicher, Preisnachlässe und die Instant Game Collection umfasst (7,99 Euro pro Monat; 59,99 Euro für zwölf Monate; neue Preise ab 30. August 2017). Im Rahmen der "Instant Game Collection" werden monatlich zwei Spiele für PS4, PS3 und PS Vita angeboten, die man ohne zusätzliche Kosten runterladen kann, solange man PS-Plus-Mitglied ist. Die kostenlosen Spiele sind nach Ablauf der Mitgliedschaft nicht mehr verfügbar, können aber bei einer Erneuerung der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft wieder verwendet werden.