PlayStation Plus: Im Dezember 2017 mit Darksiders 2 (Deathinitive), Kung Fu Panda und Forma 8

Xyt4n schrieb am 29.11.2017 um 19:02 Uhr

Naja besser wirds nicht. Der Kundenkreis ist schon erschlossen und viele haben PSN Plus wegen den flurienden Online MP oder um die alten PSN Plus Spiele die sie auf der Festplatte haben, zu zocken. War schon von anfang an klar, dass PSN Plus wegen den kostenlosen Spielen ein Lockangebot ist und langfristig an Qualität verlieren wird.