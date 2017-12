PlayStation Plus: Im Januar 2018 mit Deus Ex: Mankind Divided, Batman (Telltale) und Book of Unwritten Tales 2

USERNAME_500037 hat geschrieben: ? Gestern 23:17 Dieser Monat ist echt gut. Batman und deus ex wären früher oder später in meiner Sammlung gelandet. Hat Batman zwischenzeitlich deutsche Texte bekommen oder macht Telltale das mittlerweile nicht mehr? Dieser Monat ist echt gut. Batman und deus ex wären früher oder später in meiner Sammlung gelandet. Hat Batman zwischenzeitlich deutsche Texte bekommen oder macht Telltale das mittlerweile nicht mehr?

Hat er. Krankt aber wie immer an stellenweise schlechtem Deutsch und stellenweise nicht übersetzten Texten. Außerdem steht in manchen Untertiteln seltsamerweise mehr, als die Leute tatsächlich sagen.Ich hätte die Untertitel auf Englisch gestellt, ging aber bei meiner vor 14 Tagen auf GG erstandenen Version nicht, bzw. hätte ich ohne sichere Erfolgsaussicht neuinstallieren müssen, was mir die Mühe nicht wert war.@ topic: Ja, schade. Mit dem Kauf von Batman hätt ich warten können und MD fliegt seit einem halben Jahr praktisch ungespielt im Regal rum. Aber ist ja irgendwie immer so: die guten Games besitzt man schon und den halbgaren (Indie-)Trödel, der als Beigabe gereicht wird, spielt man höchstens in Zeiten größter Langeweile.BOUT2 könnt ich mal testspielen, aber leider ist die Geschichte von P&C-Adventures auf Konsolen eine Geschichte voller Missverständnisse.Trotzdem guter Monat für Plus-Zocker.