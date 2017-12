PlayStation Plus Gerücht: Im Januar 2018 mit Batman: The Telltale Series und Deus Ex: Mankind Divided

Ein Reddit-User (via Resetera ) ist auf eine Werbeanzeige aufmerksam geworden, die allem Anschein nach erste Titel aus dem Line-Up für PlayStation Plus im Januar 2018 verrät. Sollte das Bild legitim und somit nicht gefälscht sein, werden Batman: The Telltale Series (Season 1) und Deus Ex: Mankind Divided für PlayStation 4 im Aufgebot enthalten sein. Auch That's You (Playlink) ist erneut dabei.Ob die aufgetauchten Informationen korrekt sind, bleibt abzuwarten. Sony wird höchstwahrscheinlich die PS-Plus-Spiele in der nächsten Woche, am 27. Dezember 2017, offiziell vorstellen. Die Spiele werden ab dem 2. Januar 2018 verfügbar sein. Das aktuelle PS-Plus-Spielepaket findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Dezember 2017