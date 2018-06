PlayStation Plus: Im Juli 2018 mit Absolver, Heavy Rain und Zero Escape: Zero Time Dilemma - 4Players.de

Heavy Rain Sony hat das Spiele-Aufgebot für PlayStation Plus im Juli 2018 bekanntgegeben . PlayStation-Plus-Mitglieder auf der PlayStation 4 können Absolver undrunterladen. Die PlayStation 3 wird mit Rayman HD und Extreme Exorcism versorgt. Für Spieler auf der PS Vita sind Space Overlords und Zero Escape: Zero Time Dilemma vorgesehen.

Absolver (PS4)

Heavy Rain (PS4)

Rayman HD (PS3)

Extreme Exorcism (PS3)

Space Overlords (PS Vita + PS4)

Zero Escape: Zero Time Dilemma (PS Vita)

XCOM 2 (PS4)

Trials Fusion (PS4)

Zombie Driver HD (PS3)

Ghost Recon: Future Soldier (PS3)

Atomic Ninjas (PS Vita)

Squares (PS Vita)

Call of Duty: Black Ops 3 (bis zum 11. Juli im Rahmen der monatlichen Spiele erhältlich)

Die PlayStation-Plus-Titel für Juli 2018 (ab dem 03.07.2018) lauten:Folgende Titel sind ab dem 03. Juli 2018 nicht mehr kostenlos via PS Plus verfügbar:PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst für das PlayStation Network, der Online-Multiplayer, Share Play, Cloud-Speicher, Preisnachlässe und die Instant Game Collection umfasst (7,99 Euro pro Monat; 59,99 Euro für zwölf Monate). Im Rahmen der "Instant Game Collection" werden monatlich zwei Spiele für PS4, PS3 und PS Vita angeboten, die man ohne zusätzliche Kosten runterladen kann, solange man PS-Plus-Mitglied ist. Die kostenlosen Spiele sind nach Ablauf der Mitgliedschaft nicht mehr verfügbar, können aber bei einer Erneuerung der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft wieder verwendet werden.