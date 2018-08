PlayStation Plus: Im August 2018 mit Mafia 3, Dead by Daylight, Bound by Flame und zwei Bonus-Titeln - 4Players.de

PlayStation-Spieler mit einer aktiven PlayStation-Plus-Mitgliedschaft erhalten im August 2018 Zugang den folgenden acht Spielen. Auf der PlayStation 4 wird man sich Mafia 3 und Dead by Daylight runterladen können. Die PlayStation 3 wird mit Bound by Flame und Serious Sam 3: BFE versorgt. Für Spieler auf der PS Vita gibt es Draw Slasher und Space Hulk. Außerdem sind wieder zwei Bonustitel dabei: Knowledge is Power (PlayLink) und Here They Lie (PlayStation VR).

Mafia 3 (PS4)

Dead by Daylight (PS4)

Knowledge is Power (PS Plus Bonus - PlayLink)

Here They Lie (PS Plus Bonus - PS VR required)

Bound by Flame (PS3)

Serious Sam 3: BFE (PS3)

Draw Slasher (PS Vita)

Space Hulk (PS Vita)

Absolver (PS4)

Heavy Rain (PS4)

Rayman HD (PS3)

Extreme Exorcism (PS3)

Space Overlords (PS Vita + PS4)

Zero Escape: Zero Time Dilemma (PS Vita)

Mafia 3 erschien am 7. Oktober 2016. Illusion Softworks, mittlerweile besser bekannt als 2K Czech war zwar in die Entwicklung von Mafia 3 involviert, doch die kreative und technische Hauptlast lag bei dem neu formierten Studio Hangar 13. Ob das in Kalifornien arbeitende Team der Gangster-Serie neue Impulse geben kann und ob sich der gute Eindruck der ersten Stunden auch längerfristig hält, klären wir im Test Die PlayStation-Plus-Titel für August 2018 (ab dem 07.08.2018) lauten:Folgende Titel sind ab dem 07. August 2018 nicht mehr kostenlos via PS Plus verfügbar:PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst für das PlayStation Network, der Online-Multiplayer, Share Play, Cloud-Speicher, Preisnachlässe und die Instant Game Collection umfasst (7,99 Euro pro Monat; 59,99 Euro für zwölf Monate). Im Rahmen der "Instant Game Collection" werden monatlich zwei Spiele für PS4, PS3 und PS Vita angeboten, die man ohne zusätzliche Kosten runterladen kann, solange man PS-Plus-Mitglied ist. Die kostenlosen Spiele sind nach Ablauf der Mitgliedschaft nicht mehr verfügbar, können aber bei einer Erneuerung der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft wieder verwendet werden.