PlayStation Plus: Im September 2018 mit Destiny 2, God of War 3: Remastered und zwei Bonus-Titeln - 4Players.de

wirklich toll der Monat. Ich habe zugegeben auch das Glück keines der beiden zu haben. Deswegen ist das wirklich ein toller Monat. Destiny 2 ist vielleicht nicht so ganz meins, aber versuchen werde ich es mal. God of War 3 habe ich immer gehofft, dass das mal in Plus kommt. Jetzt ist es also soweit.