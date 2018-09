PlayStation Plus: Im Oktober 2018 mit Friday the 13th: The Game, Laser League und Rocketbirds 2 - 4Players.de

Friday the 13th: The Game (PS4)

Laser League (PS4)

Knowledge is Power (PS Plus Bonus - PlayLink)

Master Reboot (PS3)

The Bridge (PS3, PS4, PS Vita)

Rocketbirds 2: Evolution (PS Vita, PS4)

2064: Read Only Memories (PS Vita, PS4)

Destiny 2 (PS4)

God of War 3: Remastered (PS4)

Wissen ist Macht (PS Plus Bonus - PlayLink)

Here They Lie (PS Plus Bonus - PS VR)

Another World - 20th Anniversary Edition (PS3 + PS4/PS Vita)

Q.U.B.E. - Director's Cut (PS3 + PS4)

Foul Play (PS Vita + PS4)

Sparkle 2 (PS Vita)

Im Oktober 2018 erhalten PlayStation-Spieler mit einer aktiven PlayStation-Plus-Mitgliedschaft wieder eine Spiele-Ladung für die Instant Game Collection. Für PlayStation 4 gibt es diesmal Friday the 13th: The Game und Laser League - sowie Knowledge is Power ( Wissen ist Macht ) als Bonus für PlayLink. Master Reboot und The Bridge sind für PlayStation 3 vorgesehen, wobei die The Bridge auch auf PS4 und Vita zur Verfügung steht. Die PS Vita wird mit Rocketbirds 2: Evolution und 2064: Read Only Memories versorgt. Beide Vita-Titel können ebenfalls auf der PS4 gespielt werden.Die PlayStation-Plus-Titel für Oktober 2018 (ab dem 2.10.2018) lauten:Folgende Titel sind ab dem 2. Oktober 2018 nicht mehr kostenlos via PS Plus verfügbar: PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst für das PlayStation Network, der Online-Multiplayer, Share Play, Cloud-Speicher, Preisnachlässe und die Instant Game Collection umfasst (7,99 Euro pro Monat; 59,99 Euro für zwölf Monate). Im Rahmen der "Instant Game Collection" werden monatlich zwei Spiele für PS4, PS3 und PS Vita angeboten, die man ohne zusätzliche Kosten runterladen kann, solange man PS-Plus-Mitglied ist. Die kostenlosen Spiele sind nach Ablauf der Mitgliedschaft nicht mehr verfügbar, können aber bei einer Erneuerung der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft wieder verwendet werden.