PlayStation Plus: Im November 2018 scheinbar mit Bulletstorm Full Clip Edition und Yakuza Kiwami - 4Players.de

Screenshot der Sony-Webseite

Sony hat allem Anschein nach bereits zwei Spiele aus dem November-Aufgebot von PlayStation Plus vorgestellt. Auf der offiziellen PlayStation.com-Webseite im PS-Plus-Bereich (siehe Screenshot) werden Bulletstorm Full Clip Edition und Yakuza Kiwami für den November 2018 aufgeführt. Normalerweise werden die PS-Plus-Titel jeweils erst eine Woche vor dem jeweiligen Monat präsentiert.Die Full Clip Edition von Bulletstorm ging im April 2017 an den Start. Unseren Test des "Spaß-Shooters" findet ihr hier : Vor gut sechs Jahren hat ein Shooter nicht nur den örtlichen Jugendschutz beschäftigt, sondern auch für eine Menge Unterhaltung an den virtuellen Abzügen gesorgt. Sein Name: Bulletstorm. Seinerzeit hierzulande nur in einer massiv geschnittenen und damit spaßbefreiten Version erschienen, wurde die internationale Variante indiziert. Rechtzeitig zum Release der Full Clip Edition auf aktuellen Systemen wurde die Action, die das Schlagwort 'Kill with Skill' propagierte, vom Index entfernt. Wir haben uns für den Test erneut mit Energiepeitsche und coolen Sprüchen auseinandergesetzt. Yakuza Kiwami erschien im August 2017. Unseren Test findet ihr hier : Bei aller Liebe für den aufwändig modernisierten Oldie: Es war ja nicht schwer, ein Remake des ersten Yakuza anzufertigen. Fast alle Inhalte waren bereits vorhanden. Am Ende war das Aufnehmen der vielen vertonten Filme noch das Aufwändigste der Entwicklung. Und trotzdem macht es nach wie vor unheimlich großen Spaß, mal wieder durch Segas einzigartige offene Welt zu spazieren und deren Halunken zu verprügeln!