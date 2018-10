PlayStation Plus: Im November 2018 mit Bulletstorm, Yakuza Kiwami und Roundabout - 4Players.de

Bulletstorm (PS4)

Yakuza Kiwami (PS4)

Jackbox Party Pack 2 (PS3)

Arkedo Series (PS3)

Burly Men At Sea (PS Vita; Cross-Buy mit PS4)

Roundabout (PS Vita; Cross-Buy mit PS4)

Friday the 13th: The Game (PS4)

Laser League (PS4)

Knowledge is Power (PS Plus Bonus - PlayLink)

Master Reboot (PS3)

The Bridge (PS3, PS4, PS Vita)

Rocketbirds 2: Evolution (PS Vita, PS4)

2064: Read Only Memories (PS Vita, PS4)

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Bulletstorm Full Clip Edition und Yakuza Kiwami gehören zu den November-Titeln für PlayStation-4-Spieler mit einer aktiven PlayStation-Plus-Mitgliedschaft. Zur Instant Game Collection gesellen sich außerdem Jackbox Party Pack 2 (PS3), Arkedo Series (PS3), Burly Men At Sea (PS Vita; Cross-Buy mit PS4) und Roundabout (PS Vita; Cross-Buy mit PS4).Die Full Clip Edition von Bulletstorm ging im April 2017 an den Start. Unseren Test des "Spaß-Shooters" findet ihr hier : Vor gut sechs Jahren hat ein Shooter nicht nur den örtlichen Jugendschutz beschäftigt, sondern auch für eine Menge Unterhaltung an den virtuellen Abzügen gesorgt. Sein Name: Bulletstorm. Seinerzeit hierzulande nur in einer massiv geschnittenen und damit spaßbefreiten Version erschienen, wurde die internationale Variante indiziert. Rechtzeitig zum Release der Full Clip Edition auf aktuellen Systemen wurde die Action, die das Schlagwort 'Kill with Skill' propagierte, vom Index entfernt. Wir haben uns für den Test erneut mit Energiepeitsche und coolen Sprüchen auseinandergesetzt. Yakuza Kiwami erschien im August 2017. Unseren Test findet ihr hier : Bei aller Liebe für den aufwändig modernisierten Oldie: Es war ja nicht schwer, ein Remake des ersten Yakuza anzufertigen. Fast alle Inhalte waren bereits vorhanden. Am Ende war das Aufnehmen der vielen vertonten Filme noch das Aufwändigste der Entwicklung. Und trotzdem macht es nach wie vor unheimlich großen Spaß, mal wieder durch Segas einzigartige offene Welt zu spazieren und deren Halunken zu verprügeln!Die PlayStation-Plus-Titel für November 2018 (ab dem 6.11.2018) lauten:Folgende Titel sind ab dem 6. November 2018 nicht mehr kostenlos via PS Plus verfügbar: PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst für das PlayStation Network, der Online-Multiplayer, Share Play, Cloud-Speicher, Preisnachlässe und die Instant Game Collection umfasst (7,99 Euro pro Monat; 59,99 Euro für zwölf Monate). Im Rahmen der "Instant Game Collection" werden monatlich zwei Spiele für PS4, PS3 und PS Vita angeboten, die man ohne zusätzliche Kosten runterladen kann, solange man PS-Plus-Mitglied ist. Die kostenlosen Spiele sind nach Ablauf der Mitgliedschaft nicht mehr verfügbar, können aber bei einer Erneuerung der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft wieder verwendet werden.