PlayStation Plus: Im Dezember 2018 mit Soma, Onrush, Iconoclasts und Papers, Please - 4Players.de

Im Dezember 2018 gehören Soma und Onrush zu den Titeln, die Nutzer mit einer aktiven PlayStation-Plus-Mitgliedschaft erhalten werden. Darüber hinaus gesellen sich Steredenn (PS3), Steins;Gate (PS3), Iconoclasts (PS Vita + PS4) und Papers, Please (PS Vita) zur Instant Game Collection.SOMA ist im September 2015 veröffentlicht worden. Frictional Games ist eine der besten europäischen Adressen, wenn es um gepflegten Grusel und düstere Geschichten geht. Nach Amnesia: Dark Descent sowie A Machine for Pigs entführen die Schweden mit SOMA in ein futuristisches Abenteuer, das Survival-Horror für Schleicher und Erkunder inszeniert, dabei viele Fragen aufwirft und zum Nachdenken anregt. Was ist eigentlich Leben? Kann eine Maschine menschlich sein? Ob das Spiel auf der PS4 überzeugt, klärt der Test Das Rennspiel Onrush erschien im Juni 2018. Es sollte die Evolution des Arcade-Racers werden und will neben rasanten Fahrmanövern auch Elemente von beliebten Mehrspieler-Titeln wie Overwatch oder Rocket League importieren, um eine actionreiche Mischung aus Geschwindigkeit, Dauer-Gerempel und Teamwork zu realisieren. Im Test klären wir, ob die Motorstorm-Macher mit ihrem ersten Werk für Codemasters für frische Impulse auf den Rennpisten sorgen und das ungewöhnliche Konzept aufgeht ( zum Test ).Die PlayStation-Plus-Titel für Dezember 2018 (ab dem 4.12.2018) lauten:Folgende Titel sind ab dem 4. Dezember 2018 nicht mehr kostenlos via PS Plus verfügbar: PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst für das PlayStation Network, der Online-Multiplayer, Share Play, Cloud-Speicher, Preisnachlässe und die Instant Game Collection umfasst (7,99 Euro pro Monat; 59,99 Euro für zwölf Monate). Im Rahmen der "Instant Game Collection" werden monatlich zwei Spiele für PS4, PS3 und PS Vita angeboten, die man ohne zusätzliche Kosten runterladen kann, solange man PS-Plus-Mitglied ist. Die kostenlosen Spiele sind nach Ablauf der Mitgliedschaft nicht mehr verfügbar, können aber bei einer Erneuerung der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft wieder verwendet werden.