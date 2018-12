PlayStation Plus: Im Januar 2019 mit Steep, Portal Knights und Amplitude - 4Players.de

Steep (PS4)

Portal Knights (PS4)

Zone of the Enders HD Collection (PS3)

Amplitude (PS3)

Fallen Legion: Flames of Rebellion (PS Vita & PS4)

Super Mutant Alien Assault (PS Vita)

Soma (PS4)

Onrush (PS4)

Steredenn (PS3)

Steins;Gate (PS3)

Iconoclasts (PS Vita + PS4)

Papers, Please (PS Vita)