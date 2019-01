PlayStation Plus: Im Februar 2019 mit For Honor, Hitman, Metal Gear Solid 4 und Rogue Aces - 4Players.de

Steep (PS4)

PlayStation-Nutzer mit einer aktiven PS-Plus-Mitgliedschaft bekommen im Februar 2019 Zugang zu den PlayStation-4-Titeln For Honor und Hitman: The Complete First Season. Außerdem wird die Instant Game Collection mit folgenden Titel ergänzt: Divekick (PS3, PS Vita), Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (PS3), Gunhouse (PS4, PS Vita) und Rogue Aces (PS4, PS Vita).Ab dem 8. März 2019 werden Titel für PlayStation 3 und PlayStation Vita nicht mehr Teil der kostenlosen Spiele für PS-Plus-Mitglieder sein. Am 7. Februar erhöht sich für Mitglieder von PS Plus zudem die Kapazität des Online-Speichers der PlayStation 4 von 10 auf 100 GB.Die PlayStation-Plus-Titel für Februar 2019 (ab dem 05.02.2019) lauten:Zum Test von For Honor: Damit Ritter, Wikinger und Samurai so zusammenkommen, musste Ubisoft sowohl den Raum als auch die Zeit krümmen: Die kriegstreibenden Parteien mögen der Wirklichkeit entsprungen sein, ihre Geschichte ist allerdings reine Fantasie. Und mehr als einen fantastischen Hintergrund brauchen sie auch nicht, wenn bis zu acht Spieler in den Online-Gefechten von For Honor um Punkte kämpfen. Mehr als einen fantastischen Hintergrund hätte es allerdings gebraucht, damit auch Solisten eine unterhaltsame Kampagne erleben könnten!Zum Test von Hitman: Zum großen Staffel-Finale lässt sich Agent 47 als Patient in eine japanischen Hightech-Klinik einweisen, um das tödliche Schicksal von zwei weiteren Zielpersonen zu besiegeln. Liefert IO Interactive mit der sechsten Episode einen dramatischen Höhepunkt oder leidet der Verkleidungs-Killer zunehmend an einem vorhersehbaren Trott aus bekannten Spielelementen?Folgende Titel sind ab dem 05. Februar 2019 nicht mehr kostenlos via PS Plus verfügbar: PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst für das PlayStation Network, der Online-Multiplayer, Share Play, Cloud-Speicher, Preisnachlässe und die Instant Game Collection umfasst (7,99 Euro pro Monat; 59,99 Euro für zwölf Monate). Im Rahmen der "Instant Game Collection" werden monatlich zwei Spiele für PS4, PS3 und PS Vita angeboten, die man ohne zusätzliche Kosten runterladen kann, solange man PS-Plus-Mitglied ist. Die kostenlosen Spiele sind nach Ablauf der Mitgliedschaft nicht mehr verfügbar, können aber bei einer Erneuerung der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft wieder verwendet werden.