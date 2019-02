PlayStation Plus: Im März 2019 mit Modern Warfare Remastered und The Witness; keine PS3- und Vita-Spiele mehr - 4Players.de

Das nächste Spiele-Lineup für PlayStation-Nutzer mit einer aktiven PS-Plus-Mitgliedschaft steht fest. Im März 2019 sind Call of Duty: Modern Warfare Remastered und The Witness dabei. Ab dem 8. März 2019 werden Titel für PlayStation 3 und PlayStation Vita nicht mehr Teil der kostenlosen Spiele für PS-Plus-Mitglieder sein. Obgleich die PS3- und Vita-Spiele wegfallen, wird das PS4-Aufgebot allem Anschein nach nicht weiter aufgestockt.Die PlayStation-Plus-Titel für März 2019 (ab dem 05. März 2019) lauten:Folgende Titel sind ab dem 05. März 2019 nicht mehr kostenlos via PS Plus verfügbar: Zum Test von Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered : "Es gab tatsächlich Zeiten, in denen Call of Duty bei uns mit einem Platin-Award ausgezeichnet wurde! Mit dem vierten Teil der Reihe lieferten Infinity Ward und Activision vor fast zehn Jahren einen fantastischen Shooter ab, der zu Recht als Meilenstein des Genres gilt. Wie viel von der damaligen Begeisterung bleibt beim Remaster von Call of Duty 4: Modern Warfare übrig?"

Zum Test von The Witness : "Mittlerweile gibt es viele kleine Studios, die mitunter großartige Spiele entwickeln. Aber vor acht Jahren war Braid noch ein Phänomen: Das Knobelspiel von Jonathan Blow begeisterte weltweit mit seinen metaphorisch verknüpften Zeiträtseln, stürmte die Charts und avancierte zu einem Symbol für die kreative Kraft der Independent-Szene. Mit The Witness wagt sich sein Schöpfer an ein wesentlich umfangreicheres Abenteuer. Ob die Rätsel auf der Inselwelt begeistern können, klärt der Test." PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst für das PlayStation Network, der Online-Multiplayer, Share Play, Cloud-Speicher, Preisnachlässe und die Instant Game Collection umfasst (7,99 Euro pro Monat; 59,99 Euro für zwölf Monate). Im Rahmen der "Instant Game Collection" werden monatlich zwei Spiele für PS4, PS3 und PS Vita angeboten, die man ohne zusätzliche Kosten runterladen kann, solange man PS-Plus-Mitglied ist. Die kostenlosen Spiele sind nach Ablauf der Mitgliedschaft nicht mehr verfügbar, können aber bei einer Erneuerung der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft wieder verwendet werden.