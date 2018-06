Insurgency: Sandstorm: E3-Video: Feuergefechte im Mittleren Osten - 4Players.de

Charakter- und Waffen-Anpassung schärfen das Profil des Spielers.

Konkurrenzloses Sound-Design mit positionalem Voice-Chat für realistisches Teamwork und Umgebungsgeräuschen, die das Schlachtfeld zum Leben erwecken.

Um Ecken spähen, Türen taktisch klug aufsprengen, das Vorrücken des Teams mit Rauch tarnen und Luftunterstützung anfordern.

Bis zu 16 Spieler treten auf riesigen Karten gegen 16 Gegenspieler an, oder 8 Spieler zusammen gegen die KI, jetzt auch mit MGs auf steuerbaren Fahrzeugen.

Kompetitiver Multiplayer inklusive Matchmaking, Broadcasting UI und Wiederholungen."

Im Trailer von der E3 2018 zeigen New World Interactive (Entwickler) und Focus Home Interactive (Publisher) einige Ausschnitte aus Insurgency: Sandstorm , dem teambasierten Multiplayer-Taktik-Shooter mit festen Missionszielen.Die Entwickler schreiben: "Als Fortsetzung des Indie-Hits Insurgency wurde Sandstorm in jeder Hinsicht überarbeitet, verbessert und ausgebaut. Erlebe die ganze Intensität moderner Kriegsführung, bei der nur wahres Können und Teamwork gewinnen. Mach dich bereit für eine schonungslos realistische Darstellung von Kämpfen mit tödlicher Ballistik, leichten Angriffsfahrzeugen, verheerender Artillerie und HDR-Sound.Insurgency: Sandstorm wird im September 2018 für PC via Steam erscheinen. Der Shooter von New World Interactive und Focus Home Interactive wird 29,99 Euro kosten (10% Vorbesteller-Rabatt; 10% Rabatt für Besitzer von Insurgency). Vorbesteller sollen Zugang zu einer Beta erhalten. Die Konsolen-Versionen verschieben sich hingegen auf die erste Jähreshälfte 2019, da die Entwickler mehr Zeit die Anpassung des Spiels an die PlayStation 4 und die Xbox One benötigen würden.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Spielszenen-Trailer