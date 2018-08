Insurgency: Sandstorm: Neuer Trailer und Beta-Termin zum teambasierten Taktik-Shooter - 4Players.de

Screenshot - Insurgency: Sandstorm (Linux) Screenshot - Insurgency: Sandstorm (Linux) Screenshot - Insurgency: Sandstorm (Linux) Screenshot - Insurgency: Sandstorm (Linux) Screenshot - Insurgency: Sandstorm (Linux) Screenshot - Insurgency: Sandstorm (Linux)

Focus Home Interactive und New World Interactive haben zur gamescom in Köln einen neuen Trailer zu Insurgency: Sandstorm veröffentlicht (siehe unten). Der teambasierte Taktik-Shooter soll am 18. September 2018 für Windows PC, danach für Mac und Linux sowie 2019 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Vom 30. August bis zur Veröffentlichung am 18. September wird zudem die Pre-Order Beta 2 stattfinden, an der alle Vorbesteller teilnehmen können. Passend dazu wird der Militär-Shooter aktuell auf Steam mit zehn Prozent Rabatt angeboten (26,99 Euro statt 29,99 Euro). Besitzer des Vorgängers sollen sogar nochmals zehn Prozent Nachlass (24,99 Euro) erhalten.Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Trailer