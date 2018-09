Insurgency: Sandstorm: PC-Start des Taktik-Shooters auf Dezember verschoben, Pre-order Beta verlängert - 4Players.de

Focus Home Interactive und New World Interactive haben die für den 18. September 2018 geplante Veröffentlichung von Insurgency: Sandstorm für Windows PC auf den 12. Dezember verschoben . Die zusätzliche Entwicklungszeit wolle man nutzen, um signifikante Verbesserungen am Spiel vorzunehmen. Dazu zählen das Erreichen niedrigerer Systemvoraussetzungen, das Beheben weiterer Bugs, mehr Feinschliff sowie das Implementieren herbeigesehnter Community-Features, so die Entwickler.Die aktuell laufende Vorbesteller-Beta, in der vier der insgesamt sechs Karten in vier Spielmodi ausprobiert werden können, soll bis zum neu angesetzten Stapellauf verlängert werden. Bis dahin soll der Militär-Shooter auf Steam weiterhin mit zehn Prozent Rabatt angeboten werden (26,99 Euro statt 29,99 Euro). Besitzer des Vorgängers erhalten sogar 20 Prozent Ermäßigung (24,99 Euro). Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen nach wie vor irgendwann 2019 erscheinen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Insurgency: Sandstorm ist ein teambasiertes taktisches FPS rund um tödlichen Nahkampf und Multiplayer-Gameplay mit festen Missionszielen. Als Fortsetzung des Indie-Hits Insurgency wurde Sandstorm in jeder Hinsicht überarbeitet, verbessert und ausgebaut. Erlebe die ganze Intensität moderner Kriegsführung, bei der nur wahres Können und Teamwork gewinnen. Mach dich bereit für eine schonungslos realistische Darstellung von Kämpfen mit tödlicher Ballistik, leichten Angriffsfahrzeugen, verheerender Artillerie und HDR-Sound".Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Trailer