Insurgency: Sandstorm: Anstehendes Beta-Update und neue Karte im Trailer - 4Players.de

Am 8. November wird ein großes Update für die Beta-Version für Vorbesteller von Insurgency: Sandstorm auf PC erscheinen - zur Vorbereitung auf die Veröffentlichung am 12. Dezember. Das Update beinhaltet eine neue Karte (Precinct), eine weitere Waffe (Alpha-AK), zusätzliche kosmetische Gegenstände sowie verschiedene Verbesserungen in den Bereichen Grafikoptionen, Anti-Aliasing, Animationen, Charaktermodelle und Performance. Zugleich wird die Unreal Engine auf Version 4.20 aktualisiert. Balance-Anpassungen an Waffen, Bewegungsgeschwindigkeit und Kartenlayouts werden ebenfalls vorgenommen. Der folgende Trailer erlaubt einen Blick auf die neue Karte.Der von New World Interactive entwickelte und von Focus Home Interactive vertriebene Multiplayer-Taktik-Shooter wird am 12. Dezember für PC erscheinen. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen nach wie vor irgendwann 2019 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Precinct Map Teaser