Insurgency: Sandstorm: Offener Betatest des Taktik-Shooters auf PC gestartet - 4Players.de

New World Interactive und Focus Home Interactive haben den offenen Betatest von Insurgency: Sandstorm auf Steam gestartet. Bis zum 10. Dezember (Montag) um 18 Uhr kann der Taktik-Shooter ausprobiert werden. Die Betaversion enthält alle Inhalte (Karten, Waffen, Co-op, PvP) der finalen Version, die am 12. Dezember erscheinen wird. Nur das kompetitive Matchmaking funktioniert erst in der Vollversion. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen irgendwann 2019 folgen.Einen Überblick über den Multiplayer-Taktik-Shooter gibt das folgende, knapp acht Minuten lange Video. Michael Tsarouhas (Lead Game Designer) geht in dem Clip auf die Schusswechsel, die Ballistik, die minimale Benutzeroberfläche, die Charakter- und Waffenanpassung, das Design der Karten, die Modi und den Sound ein.Letztes aktuelles Video: Überblick-TrailerSpielbeschreibung des Herstellers: "Insurgency: Sandstorm ist ein teambasiertes taktisches FPS rund um tödlichen Nahkampf und Multiplayer-Gameplay mit festen Missionszielen. Als Fortsetzung des Indie-Hits Insurgency wurde Sandstorm in jeder Hinsicht überarbeitet, verbessert und ausgebaut. Erlebe die ganze Intensität moderner Kriegsführung, bei der nur wahres Können und Teamwork gewinnen. Mach dich bereit für eine schonungslos realistische Darstellung von Kämpfen mit tödlicher Ballistik, leichten Angriffsfahrzeugen, verheerender Artillerie und HDR-Sound".