Project Highrise: Wolkenkratzer-Aufbau für PC, PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Kalypso Media hat die Architect's Edition von Project Highrise für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht. Die Architect's Edition beinhaltet nicht nur alle Inhalte des Basisspiels aus dem Jahr 2016 (für PC und Tablets), sondern auch die Erweiterung Las Vegas sowie die Inhaltspakete Miami Malls, Tokyo Towers, London Life und das neue Paket Brilliant Berlin. Die PC-Version kostet 29,99 Euro. Die Konsolen-Fassungen sind für 39,99 Euro erhältlich - sowohl in digitaler Form als auch im Einzelhandel.Die Entwickler beschreiben ihr Wolkenkratzer-Aufbauspiel folgendermaßen: "Von dem ersten Moment an liegt jede Entscheidung beim Spieler. Als Architekt muss man alles koordinieren - jede Wand und jedes Kabel, jedes Büro und jede Wohnung. Als Bauherr muss man seine Mieter glücklich machen - und sicherstellen, dass die Miete pünktlich bezahlt wird. Als cleverer Unternehmer muss man das Endergebnis im Auge behalten und in die Zukunft investieren. Gelingt dies alles, können die Früchte eines prestigeträchtigen Wolkenkratzers geerntet werden, in dem jeder leben und arbeiten will. Scheitert dies allerdings, werden die Mieter angewidert abreisen, ihre Geschäfte anderswo machen und den Ruf des Gebäudes ruinieren."Letztes aktuelles Video: Architects Edition Release Trailer