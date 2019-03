Deponia Doomsday: Ist für PS4 und Xbox One erschienen; "Deponia Collection" mit Teil 1 bis 4 folgt Ende März - 4Players.de

Der vierte und letzte Teil der Deponia-Reihe, Deponia Doomsday , ist mittlerweile auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Am 27. Februar 2019 fiel der Startschuss für die Konsolenfassungen. Auf der PS4 gibt es neben dem Download auch eine Disk-Version für den Handel. Die Switch-Version wird später folgen.Am 29. März erscheint außerdem zum Abschluss der Tetralogie die " Deponia Collection" auf PlayStation 4 und Xbox One mit allen vier Teilen (Deponia, Chaos auf Deponia, Goodbye Deponia und Deponia Doomsday). Das Bundle wird im Handel (nur für PlayStation 4) sowie digital 39,99 Euro kosten."Die fliegende Stadt Elysium ist abgestürzt, grässliche Fewlocks bevölkern den Schrottplaneten Deponia und Rufus ist scheinbar der letzte (menschliche) Überlebende. Er sieht für sich nur noch einen Ausweg: Deponia muss gesprengt werden. Erschrocken wacht Rufus in seinem Bett auf Deponia auf. War das ein Traum oder doch eine Vision? Glücklicherweise kann Rufus dies sogleich überprüfen, denn der skurrile Professor McChronicle hat einige Zeitanomalien ausfindig gemacht. Praktisch, dass Rufus eine Zeitmaschine findet und sich sofort aufmachen kann, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gehörig durcheinanderzubringen." Zum Test : Unverhofft kommt oft - vor allem, wenn Rufus aus Deponia sich eine Zeitmaschine unter den Nagel reißt, um an seiner Vergangenheit herum zu pfuschen. Kenner wissen, dass solch eine Aktion des selbstverliebten Helden eigentlich nur in Flammen, Chaos und der Zerstörung ganzer Welten enden kann – oder Schlimmerem. Völlig überraschend hat Daedalic einen vierten Teil der bizarren Adventure-Reihe veröffentlicht, in dem er alte Fehltritte ausbügeln kann. Wird doch noch alles gut? Das verraten wir natürlich nicht im Test.Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer PS4 und Xbox One