Pokémon Sonne & Mond: Folge 1 und 2 der Miniserie "Pokémon Generationen" veröffentlicht - 4Players.de

Auf dem offiziellen Pokémon-Youtube-Kanal werden bis zum 23. Dezember wöchentlich neue Folgen der Miniserie "Pokémon Generationen" erscheinen. Dazu heißt es offiziell:Entdecke die Welt der Pokémon neu, vom Vertania-Wald bis zur Omega-Höhle! Pokémon Generationen nimmt dich mit auf eine Zeitreise durch alle Generationen der Pokémon-Videospiele und lässt dich einige unvergessliche Momente in einem anderen Licht sehen. Wirf einen Blick hinter die Kulissen und betrachte die Pokémon-Historie aus einer neuen Perspektive, von den frühen Anfängen in der Kanto-Region bis hin zur prachtvollen Kalos-Region!Während Ash und Pikachu in Folge 1 "Das Abenteuer" den Vertania-Wald besuchen, geht es in Folge 2 "Die Verfolgungsjagd" dem Team Rocket an den Kragen.