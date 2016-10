Pokémon Sonne & Mond: Demo-Version und Foto-Wettbewerb für Cosplayer auf der Frankfurter Buchmesse - 4Players.de

Nintendo wird auf der vom 19. bis 23. Oktober 2016 stattfindenen Frankfurter Buchmesse eine Demo-Version zu Pokémon Sonne & Mond präsentieren, mit der man an den beiden Publikumstagen erstmals einige neue Funktionen der beiden Editionen selbst ausprobieren könne. Darüber hinaus soll am 18. Oktober eine noch umfassendere Anspielversion kostenlos via eShop bereitgestellt werden. Auf der Messe werde man zudem einen Foto-Wettbewerb für Cosplayer veranstalten, bei dem man eine Limited Edition des New Nintendo 3DS mit einem der neuen Pokémon-Titel gewinnen könne, wenn man in einer möglichst fantastischen Verkleidung am Stand von CosDay˛ erscheine. Offizieller Veröffentlichungstermin für Pokémon Sonne und Pokémon Mond (zur Vorschau ) in Europa ist der 23. November.Letztes aktuelles Video: Solgaleo und Lunala