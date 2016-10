Pokémon Sonne & Mond: Demo-Ansturm bricht Download-Rekorde - 4Players.de

Die Demo zu Pokémon Sonne & Mond, die Nintendo am 18. Oktober kostenlos um eShop für 3DS veröffentlichte, erfreut sich einer großen Beliebtheit. Wobei "groß" in diesem Kontext fast schon eine Untertreibung ist: Wie Gamespot meldet, kann die Anspiel-Version laut Nintendo bisher mehr als 3,5 Millionen Downloads verbuchen. Das ist nicht nur eine beeindruckende Zahl, sondern gleichzeitig ein neuer Rekord, denn zuvor wurde keine Demo häufiger aus dem eShop geladen und hat derart schnell solch einen astronomischen Wert erreicht.Was die Spiele dort geboten bekommen, scheint ihnen zu gefallen: Ohne konkrete Zahlen zu nennen heißt es seitens Nintendo, dass man in der Geschichte von Nintendo keine Titel hat, die derart hohe Vorbestellungen aufweisen.Letztes aktuelles Video: Die letzten Entwicklungen der Starter in Pokmon